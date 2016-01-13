الأزهر الشريف يدين استهداف المساجد وتهجير السنة في ديالي العراقية

أدان الأزهر الشريف، استهداف المليشيات الطائفية لعدد من مساجد أهل السنة في مدينة المقدادية بمحافظة ديالي شمال بغداد، إضافة إلى عمليات تهجير طائفي للمسلمين السنة في المدينة وتخييرهم ما بين ترك منازلهم أو القتل.

ويؤكِّد الأزهر الشَّريف أنَّ هذه الممارسات الطائفية المقيتة لا تصدر إلا عن أشخاص تجردوا من أقل معاني الإنسانية، مشددًا على أنَّ شريعة الإسلام تُجَرِّمُ وتُحَرِّمُ بشكلٍ قاطعٍ هذه الممارسات التي تتعارض تمامًا مع صحيح الدِّين والضَّمير الإنساني الحر.

ويدعو الأزهر الشريف إلى ضرورة احترام قدسية بيوت الله –عز وجل – والنأي بها عن الصراعات الطائفية، كما يدعو كافة أطياف الشعب العراقي إلى الوحدة ونبذ أسباب الخلاف والفرقة، وتفويت الفرصة على المتاجرين بدماء العراقيين وأرواحهم بهدف تفتيت العراق وتمزيق أوصاله.