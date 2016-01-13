مقتل مسجل خطر بحوزته رشاش جرينوف فى اشتباكات مع الشرطة بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع مجموعات قتالية مدعومة بوحدة مدرعات من قوات الأمن المركزى من قتل شقى خطر هارب من قضايا قتل وسرقة وترويع المواطنين، وبحوزته رشاش جرينوف وبندقية آلية وعدد 515 طلقة متنوعة فى اشتباكات مع بعض المتهمين الخطرين بزراعات مركز ديروط وهروب 4 متهمين وسط الزراعات.

وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، وخاصة استهداف الأشقياء الخطرين والعناصر الإجرامية التى تقوم بترويع المواطنين الآمنين، وضبط المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم فى أحكام الجنايات لتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين .

كانت قد وردت معلومات للواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية مفادها تواجد كل من "ع. ا. م" عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز ديروط "قتل" والسابق اتهامه فيىعدد (3) قضايا ما بين قتل ـ شروع فى قتل ـ سرقة بالإكراه، و " ن. ص.م " عاطل و"س.ص.م" عاطل، مقيمين أبو الهدر ـ مركز ديروط المحكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضية ديروط "خطف" و "ع. ع.م" عاطل مقيم عرب أبو كريم المحكوم عليه فى عدد( 3) قضايا (تحريض على قتل، سلاح، سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد و "ى.ع . ع" عاطل مقيم عرب أبو كريم ـ دائرة المركزمحكوم عليه فى قضايا (تحريض على قتل، سلاح، سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد.

وهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المشهور عنها ارتكاب حوادث الخطف والسرقة بالإكراه وفرض السيطرة وترويع وابتزاز المواطنين الآمنين بإحدى الأراضى الزراعية القريبة من منازلهم،

>وعلى الفور تم تشكيل مأمورية ضمت ضباط مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية وسيارات مدرعة من قوات الأمن وحال وصول القوات لمكان تواجدهم بادروا بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية من أسلحة آلية بحوزتهم صوبهم ليحولو ا دون ضبطهم وتمكينهم من الهرب، مما دعاها لمبادلتهم الإطلاق لمدة قاربت نصف الساعة حتى تمت السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران وتبين هروبهم بالزراعات المتاخمة لمنازلهم، وتبين مقتل المتهم الأول إثر إصابته بطلقات نارية بالفخذ والساق اليمنى وعثر بجواره على رشاش جرينوف ومثبت به شريط يحوى عدد (50) طلقة من ذات العيار، وعدد (2) حقيبة جلدية الأولى تحتوى على عدد (4) شرائط بإجمالى عدد (412) طلقة من ذات العيار والثانية بها عدد (8) خزن لبندقية آلية بداخلها عدد (193) طلقة عيار 7.62×39، وعدد (1) خزينة لبندقية إسرائيلى بداخلها عدد (10) طلقات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة و كلفت إدارة البحث الجنائى بتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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