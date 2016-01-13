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كارثة بيئية بالغربية.. 50 قرية بمركز المحلة تصرف مخلفاتها بـ"مصرف كتشنر"

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كارثة بيئية بالغربية.. 50 قرية بمركز المحلة تصرف مخلفاتها بـ"مصرف كتشنر" كارثة بيئية بالغربية.. 50 قرية بمركز المحلة تصرف مخلفاتها بـ"مصرف كتشنر"
بالرغم من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتماد مليار جنيه لتطهير مصرف كتشنر الرابط بين محافظتى "الغربية – كفر الشيخ" والذى تلقى به المصانع والقرى مخلفاتها دون معالجة، بالإضافة إلى إلقاء القرى ومحطات الصرف الصحى للمخالفات على المصرف دون معالجة، ما تسبب فى إصابة عدد كبير بأمراض الفشل الكلوى والكبدى، واستخدام الفلاحين مياه المصرف فى رى الأراضى، فإنه لم يتم اتخاذ أى خطوات حقيقية على أرض الواقع من جانب المسئولين حتى الآن.

وكشف تقرير صادر عن إدارة بناء القرية بمجلس مركز ومدينة المحلة عن كارثة حقيقية تمثلت فى قيام 50 قرية من قرى مركز المحلة بصرف مخلفاتها بصورة مباشرة على 12 مصرفا فرعيا لعدم وجود مشروعات للصرف الصحى بها وجميعها تصب بصورة مباشرة على المصرف الرئيسى "كتشنر".

وحصل "اليوم السابع" على بيان من إدارة بناء وتنمية القرية بمجلس مركز ومدينة المحلة موجه إلى اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة والذى تضمن حصرا شاملا للقرى الواقعة على مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر" والقرى التى تقوم بالصرف المباشر على مصرف "كتشنر" وكذالك القرى التى تقوم بالصرف على مصارف فرعية من مصرف "كتشنر".

وحدد البيان القرى وهى "نمرة البصل- دخميس- كفر دخميس وتصرف على مصرف "كتشنر" وقرى "شبرابابل – الكمالية - كفر فيالة - كفر حجازى - العامرية وتصرف على مصرف"زفتى الفرعى" وقرى "منية شنتتا عياش - شبرا ملكان- عزبة البرلسى وتصرف على مصرف "شبرا ملكان الفرعى"، "عزبة العجرمة، ساكس، جبران" وتصرف على "سماتاى الفرعى"، " السجاعية – الابشيط – دنوشر" وتصرف على مصرف "ألابشيط الفرعى"، بالإضافة لقرى " طرينة – سندسيس – كفر دمتنو – دمتنو – الشرقية – سامول " والتى تصرف على مصرف " طرينة"، وقرى " محلة أبو على – بطينة – القيصرية – كفر الجنينة – ديرب هاشم – ميت الليت هاشم " تصرف على مصرف "نمرة 5"، وتصرف قرى " بشبيش – دمرو – سنبارة – البسطويسى- كفر البسطويسى " على المصرف الحكومى، قرى "عياش – بلقينا – شبرا ملكان " تصرف على مصرف "شبرا ملكان".

أما قرى "محب الجديدة – راغب الحديثة – الحوامدية – طنبارة – منشية طنبارة – أبو النجاة " فتصرف على مصارف "مصرف حكومى، نمرة 5، عثمان، الشويخ، العالمية" وهذه القرى محرومة نهائيا من خدمات الصرف الصحى ولا يوجد بها أى أعمال للصرف

بينما قرى "المعتمدية – البنوان – الدواخلية – صفط تراب – الهياتم – محلة حسن – منشية الأمراء" فتوجد بها مشروعات للصرف الصحى وتصرف مخلفاتها على مصرف "كتشنر".


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