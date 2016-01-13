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سيبك من الحزام والكريمات.. الرياضة طريقك لعلاج آلام أسفل الظهر

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سيبك من الحزام والكريمات.. الرياضة طريقك لعلاج آلام أسفل الظهر سيبك من الحزام والكريمات.. الرياضة طريقك لعلاج آلام أسفل الظهر
بعد يوم عمل شاق نشعر بآلام فى أسفل الظهر، وهو ما يجعلنا نبحث عن كريمات مسكنة للألم والاستماع إلى طرق العلاجات التقليدية مثل ارتداء أحذية ذات نعال طبية، لأنها تؤثر على الظهر والنوم بخط مستقيم، وقد تبوء كل المحاولات للتخلص من الألم بالفشل.

وتؤكد دراسة قام بها علماء من جامعة سيدنى بعد تحليل نتائج 23 دراسة قاموا بها على ما يقرب من 40 ألف شخص، أن الرياضة طريق مثالى وفعال لعلاج آلام أسفل الظهر، بعد مقارنتها بطرق العلاج التقليدية مثل الأحزمة ذات الدعامات والأحذية ذات النعال الصحية.

ونشر الموقع البريطانى "ديلى ميل" الدراسة التى تؤكد أن الطرق القديمة تزيد من الألم فى أربع حالات من كل 5 يعانون من المشكلة ذاتها.

وبينت الدراسة أن أكثر من 35% ممن مارسوا التمارين الرياضية قلت معاناتهم من آلام أسفل الظهر خلال العام الأول من انتظامهم عليها أكثر من الطرق المعروفة لعلاج هذه المشكلة، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 45% مع الحالات التى التزمت بالجلوس بطريقة صحيحة على الكرسى وعدم رفع أشياء ثقيلة

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مصر 365