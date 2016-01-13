محافظ دمياط يكلف بإحكام غلق بالوعات الأمطار وصيانة الأعمدة الكهربائية

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مسئولى الوحدة المحلية بمدينة دمياط باتخاذ اللازم لإحكام غلق بالوعات تصريف مياه الأمطار بشارع الجلاء أمام النساجون الشرقيون، وشارع المتبولى أمام مسجد الشيخ عطية الرهبينى بمدينة دمياط، حيث قامت الوحدة المحلية بتغيير أغطية البالوعات وإحكام عملية غلقها منعا لانسداد هذه البالوعات حتى يمكن تصريف مياه الأمطار.

وقد شدد المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة على كافة الأعمدة للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة اللازمة وتغطية الأسلاك المكشوفة حفاظا على الأرواح.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة دمياط بعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة بها، وذلك فى المنطقة أمام مدرسة الفاروق ومدرسة الرحمة بمدينة دمياط.