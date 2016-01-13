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كاميرات مراقبة بـ 12 كلية بجامعة بورسعيد لرصد الأعمال التخريبية فى ذكرى الثورة

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كاميرات مراقبة بـ 12 كلية بجامعة بورسعيد لرصد الأعمال التخريبية فى ذكرى الثورة كاميرات مراقبة بـ 12 كلية بجامعة بورسعيد لرصد الأعمال التخريبية فى ذكرى الثورة
أكد مصدر مسئول، أن جامعة بورسعيد بصدد الانتهاء من تركيب أكثر من 400 كاميرا مراقبة متحركة وبوابات إلكترونية بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه لرصد أية أعمال تخريبية من قبل الجماعات الإرهابية داخل 12 كلية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، خلال ذكرى 25 يناير.

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن كاميرات المراقبة تتمكن من التقاط الصور بتقنية عالية الجودة وفيديوهات ترصد كل التحركات على بعد كيلو متر ونقلها مباشرة لغرفة المراقبة الرئيسية التى تعمل على مدار الـ24 ساعة بالمقر الرئيسي بالجامعة للتدخل السريع للجهات الأمنية فى حالة وجود أية أعمال تخريبية .

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن المنظومة ليست كاميرات مراقبة فقط لكن العمل يتم فى إطار منظومة أمنية متكاملة تتمثل فى بوابات إلكترونية للسيارات تقوم بتسجيل اللوحات المعدنية وتصوير السيارة إلكترونيا أثناء الدخول والخروج .

وأشار إلى أن هناك بوابات إلكترونية بكل كلية تسمح بمرور الطلاب من خلال الكارت الذهبى الذى يحمل كل بيانات الطالب من حيث قيده بالكلية من عدمه أو حظر دخوله لدواع أمنيةن وذلك عند ظهور الضوء الأخضر أو الأحمر على شاشة الجهاز الإلكترونى .

وفى السياق ذاته، شدد المصدر على أن المدن الجامعية لن تسمح بدخول غير المقيمين بها والمقيدين بكلياتهم، بالإضافة إلى حصر الطلاب أثناء صرف الوجبات الغذائية بمطعم المدينة الجامعية.

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