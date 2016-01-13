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انهيار جزئى بمنزل فى نجع أبوشجرة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

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انهيار جزئى بمنزل فى نجع أبوشجرة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح انهيار جزئى بمنزل فى نجع أبوشجرة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح
شهد قسم ثان سوهاج انهيار جزء من منزل بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم ‏ دون حدوث خسائر بالأرواح، وتبين أنه من طابقين ومشيد بالطوب ‏اللبن.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بانهيار جزئى بمنزل قديم متهالك بدائرة القسم خالى من السكان.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عبدالمجيد رضوان، مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد أحمد المراغى، معاون مباحث القسم، بحدوث انهيار جزئى بمنزل ملك ورثة رشدى مجلع تاوضروس "غير مأهول بالسكان" والمكون من طابقين ومشيد بالطوب ‏اللبن، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وبسؤال أمجد رشدى مجلع تاوضروس " 45 سنة مهندس معمارى ويقيم شارع النبوى المهندس – دائرة القسم"، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار حى شرق سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 181 إدارى القسم لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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