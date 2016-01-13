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بالصور.. "حماة الوطن" يبدأ ماراثون التأهيل للمجالس المحلية

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بالصور.. "حماة الوطن" يبدأ ماراثون التأهيل للمجالس المحلية بالصور.. "حماة الوطن" يبدأ ماراثون التأهيل للمجالس المحلية
بدأت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن، فى عقد دوراتها التثقيفية والتدريبية لأعضاء الحزب، حيث عقدت لجنة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور محسن الفحام مساعد رئيس الحزب وأمين التثقيف، أمس، دورة تدريبية مكثفة لكوادر الحزب بالقاهرة الكبرى بمقر الحزب بمدينة نصر، وذلك بتوجيهات مباشرة من الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

وجاءت الدورة لتأهيل الأعضاء لانتخابات المحليات المقبلة، وعمل دورات تدريبية فى المحليات والتنمية البشرية فى محافظاتهم.

وحاضر فى البرنامج التأهيلى الدكتور إسماعيل عصر والدكتور هشام الجيار واللواء محسن الفحام واللواء فاروق مجاهد والنائبة البرلمانية سولاف درويش التى اجتمعت بوفد القليوبية وحددت آليات للتواصل مع الأمانة لتبنى المشاكل الخاصة بالمحافظة.

وتواجد المكتب التنفيذى لمحافظة القليوبية بكامل هيئة، حيث حضر مجدى سابق القائم بأعمال أمين التنظيم والمستشار سيد أبوالجود أمين التنظيم ومختار زادة أمين العضويات ومها شكرى أمينة الإعلام والدكتور ياسر أمين الشباب، ومن أمانة قليوب وليد أبوالدهب وأشرف الشيخ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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