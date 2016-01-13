الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حتى الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا ، شديد البرودة ليلا ، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>الصغرى العظمى
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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>الصغرى العظمى
القاهرة10 21
الإسكندرية11 21
مطروح10 23
بورسعيد13 19
دمياط14 19
بلطيم11 22
الإسماعيلية10 21
السويس11 21
العريش8 20
نخل3 18 طابا 8 20
الطور10 21
مرسى علم15 24
الغردقة12 25
شرم الشيخ17 24
رفح8 19
كاترين6 19
سيوة9 23
المنيا8 22
الفيوم9 21
رأس سدر11 21
أبوسمبل11 24
وسط الدلتا9 20
أسيوط8 21
سوهاج9 22
الأقصر10 24
أسوان12 25
شلاتين14 26
حلايب16 22 ا
لوادى الجديد8 24
قنا8 23 نويبع 14 22
السلوم11 23
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
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>الصغرى العظمى
مكة المكرمة22 32
المدينة16 26
الرياض10 19
المنامة15 20
أبوظبى17 22
الدوحة15 20
الكويت7 17
دمشق1 14
بيروت12 20
عمان5 16
القدس5 16
غزة12 19
بغداد6 17
مسقط18 25
صنعاء8 22
الخرطوم18 31
طرابلس10 19
تونس11 17
الجزائر6 19
الرباط9 21
نواكشوط20 37
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى