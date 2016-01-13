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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حتى الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حتى الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حتى الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا ، شديد البرودة ليلا ، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>


>الصغرى العظمى

القاهرة

10 21

الإسكندرية

11 21

مطروح

10 23

بورسعيد

13 19

دمياط

14 19

بلطيم

11 22

الإسماعيلية

10 21

السويس

11 21

العريش

8 20

نخل

3 18 طابا 8 20

الطور

10 21

مرسى علم

15 24

الغردقة

12 25

شرم الشيخ

17 24

رفح

8 19

كاترين

6 19

سيوة

9 23

المنيا

8 22

الفيوم

9 21

رأس سدر

11 21

أبوسمبل

11 24

وسط الدلتا

9 20

أسيوط

8 21

سوهاج

9 22

الأقصر

10 24

أسوان

12 25

شلاتين

14 26

حلايب

16 22 ا

لوادى الجديد

8 24

قنا

8 23 نويبع 14 22

السلوم

11 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>


>الصغرى العظمى

مكة المكرمة

22 32

المدينة

16 26

الرياض

10 19

المنامة

15 20

أبوظبى

17 22

الدوحة

15 20

الكويت

7 17

دمشق

1 14

بيروت

12 20

عمان

5 16

القدس

5 16

غزة

12 19

بغداد

6 17

مسقط

18 25

صنعاء

8 22

الخرطوم

18 31

طرابلس

10 19

تونس

11 17

الجزائر

6 19

الرباط

9 21

نواكشوط

20 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة

3 8

اسطنبول

10 13

اسلام اباد

6 20

نيودلهى

10 22

جاكرتا

26 33

بكين

-8 2

كوالامبور

24 34

طوكيو

صفر 7

أثينا

12 17

روما

8 14

باريس

3 8

مدريد

-1 11

برلين

-1 3

لندن

2 7

مونتريال

-12 -6

موسكو

-6 1

نيويورك

-3 -صفر

واشنطن

-5 -صفر

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