الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالا حتى الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا ، شديد البرودة ليلا ، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 5ر2 متر والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

لوادى الجديد

قنا

السلوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

>الصغرى العظمى10 2111 2110 2313 1914 1911 2210 2111 218 203 18 طابا 8 2010 2115 2412 2517 248 196 199 238 229 2111 2111 249 208 219 2210 2412 2514 2616 22 ا8 248 23 نويبع 14 2211 23>الصغرى العظمى22 3216 2610 1915 2017 2215 207 171 1412 205 165 1612 196 1718 258 2218 3110 1911 176 199 2120 37

الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

3 810 136 2010 2226 33-8 224 34صفر 712 178 143 8-1 11-1 32 7-12 -6-6 1-3 -صفر-5 -صفر