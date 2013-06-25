أفضل خمسة عطور من Chanel

قد تكون كوكو شانيل coco Chanel من أهم الشخصيات الحالمة ذوات الرؤية في مجال الموضة في القرن العشرين. إلا أنّ إرثها الأبرز يبقى في العطورات التي أطلقتها هذه الدار الفرنسية للأزياء.

اكتشفي أهمّ عطورات شانيل للنساء وأكثرها تأثيراً.

5 ـ Chanel Chance

إنّه عطر شانيل الوحيد، من شانيل، الذي يُعبّأ بعبوة دائريّة حتى الساعة. توصّل جاك بولج إلى هذا العطر في عام 2003، وهو العطر الخامس في لائحة أفضل العطورات الخمسة. يجمع بين الانتعاش والزهور، كما يضمّ "شانس" (Chance) روائح قوية تأسر كلّ النساء حتى المتطلّبات منهنّ. يشمل عطر شانس أجود أنواع الفلفل الوردي والليمون وزيت الباتشولي ونجيل الهند والمستكة البيضاء.

4 ـ Chanel Allure

يضم مزيجاً من انتعاش الليمون ورائحة الطبيعة. في عام 1996، توصّل جاك بولج إلى عطر "ألور" الذي يُعتبر خليطاً فاتناً من الانتعاش ورائحة الفواكه مع نفحة شرقية. زاوج بولج بين انتعاش الليمون وزيت البرغموت وفاكهة الأفندي والمشمش، إلا أنّ ما يميّز "ألور" هو جاذبيته الناجمة عن رائحة الأزهار الربيعية، كالياسمين وزنبق الوادي والفاوانيا والمانيوليا وزهر الليمون. ولتكتمل الباقة أضاف إليها بولج الفانيليا والصندل ونجيل الهند.

3 ـ Chanel Coco Mademoiselle

مجدداً عمل جاك بولج على هذا العطر، وأوجده في عام 2001. يتحلّى عطر "كوك مادوموازيل" بتناقض جذاب، عبر مزج روائح الياسمين والورد والسوسن. يحتوي العطر على أجود أنواع زهر الليمون والكريب فروت السيسيلي والبرغموت القلوريتي وعلى عطر الورد الخام وخلاصة الياسمين التي تبرزها ثمرة الليتشي. أما أساس هذا العطر فيشمل الباتشولي ونجيل الهند والمستكة والفانيليا.

2 ـ Chanel No. 19

تمت تسمية هذا العطر التاسع عشر من آب- أغسطس، لأنّه عيد مولد "كوكو شانيل"، وهو من أفضل منتجات شانيل في مجال العطورات. ينبض هذا العطر الورديّ، القائم على روائح الطبيعة، بالأناقة، بفضل البرغموت والسوسن والورد. أما أساس العطر فهو من أفضل ما أطلقته دار شانيل قبل وفاة كوكو، وهو مصنوع من نجيل الهند والجلد ونوع من أنواع البلوط.

1 ـ Chanel No. 5

توصل إرنست بو إلى هذا العطر في عام 1921، ويحتلّ المركز الأول بين عطورات دار شانيل، بفضل طابعه الثوريّ على الأناقة.

إنه العطر الأول من مجموعة العطورات القائمة على عناصر طبيعية كاليلانغ والبرغموت والليمون والنيرولي والياسمين والورد وزنبق الوادي والسوسن مع أساس من نجيل الهند والصندل والفانيليا والعنبر والباتشولي.