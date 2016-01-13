مصرع هارب من حكم بالإعدام وإصابة أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار فى سوهاج

شهدت المنطقة الجبلية بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين بعض أهالى قرية الشيخ إمبادر دائرة المركز، ما نتج عنها مقتل أحد الهاربين من حكمى إعدام ومؤبد وإصابة أمين شرطة بطلق نارى طائش أثناء تواجده بمحل خدمته بكمين الخزان.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة دار السلام بسمع دوى إطلاق نارى بناحية قرية الشيخ إمبادر ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع البحث والعقيد هشام فوزى وكيل الفرع، والمقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث المركز بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين بعض أهالى قرية الشيخ إمبادر.

وتبين أن‏ "نور الدين . ح . ح . م" وشهرته نور حجازى‏، و"هشام . ح .ح " وشهرته هشام أشرف وآخرين ويقيمون بناحية أبو حزام دائرة مركز نجع حمادى " قنا "، حاولوا اختطاف "عمرو . س . أ .ح " 33 سنة صاحب قاعة أفراح، ويقيم بناحية البراهمه دائرة مركز قفط " قنا " لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، ولكن الأخير استغاث بالأهالى فوقعت مشاجرة نتج عنها مقتل "‏وليد . ض . أ . ح" 25 سنة عاطل ويقيم بناحية الشيخ إمبادر التابع لقرية البلابيش قبلي دائرة المركز أثر إصابته " ‏بطلقات نارية متفرقة بالجسم "والمطلوب التنفيذ عليه فـى القضايا أرقام 11875 جنيايات مركز دار السلام لسنة 2014 قتل عمد بالإعدام شنقاً، والقضية 723 جنايات مركز دار السلام لسنة 2014 حيازة سلاح وذخيرة بالسجن المؤبد ‏،"6" قضايا أخرى سرقة تيار كهربائى، وإصابة أمين الشرطة "وليد أ . ع ع" 34 سنة من قوة وحدة مرور الكوثر معين خدمة بكمين الخزان بجرح بالكاحل الأيمن"، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبسؤال "عمرو . س . أ . ح" أيد مضمون ما سبق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 300 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.