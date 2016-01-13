زوجه تطلب الطلاق للضرر.. والزوج: مريضة بالغيرة وهى من زوجتنى غيرها

أقامت "هدى.ز" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "ماهر.عبداللطيف" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى مدعية فيها هجره لها لمدة 30 شهرًا بعد زواج دام بينهما 15 عاما.

وحملت الدعوى رقم 2987لسنة 2015 وذكرت فيها: لن أتحمل العيش معه بسبب إهانته لى وتركى لمدة زادات عن 30 شهرا دون سبب واضح، رغم تحملى له طوال سنوات جمعتنا تحت سقف واحد وقصة حب تحدث عنها الجميع .

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته أمام محكمة الأسرة: زوجتى عقيمة ورغم ذلك لم أفكر يوما أن أتزوج من أخرى ولكن ضغطها على ودفعها لى لفعل ذلك جعلنى أرضخ لقرارها حتى أنجب طفلا تربيه كما طالبتنى دائما وبالفعل اختارت لى العروسة، وتزوجت، وبعدها رزقنى الله بـ"سارة" ولكن زوجتى الأولى انقلبت علىَّ وافتعلت أمورا حتى أنها كادت أن تقتل الطفلة الصغيرة ورفضت أن ترانى وعاملتنى بمنتهى العنف وفوجئت بإقامتها تلك الدعوى دون أى سبب .