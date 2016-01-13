بارك الله في قائدنا الغالي

مطلق دغيم الخمعلي*

نحتفي في هذا اليوم بالذكرى الأولى لمبايعة قائدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً للبلاد.. اليوم نستعيد معاني قوة التلاحم والثقة بين أضلاع ثلاثة يمثِّلها وطن كريم وقيادة أمينة وشعب وفي، رُسمت بمداد من الإيمان تحيط بها شريعة الله وتؤطِّرها عقيدة سمحة وإيمان وولاء مخلص لله ثم للمليك والوطن يردِّدها كلُّ من يعيش على هذه الأرض الطيبة، اليوم تعود لنا مشاعر الحب والإخلاص.. يأتي اليوم ليجمع المشاعر المجتمعة منذ الأصل على ضفاف نبع صاف عذب المذاق اسمه الوطن، لنجدد النَّهل منه ولنعيد حيوية العطاء لبناء حضارتنا المعاصرة.. تأتي هذه الذكرى ونحن نتفيأ ظلال الوطن ناعمين من المولى عز وجل بالأمن والرخاء والمحبة بين أبناء هذا الوطن الغالي.. تأتي هذه الذكرى لتشد وثاق التلاحم بين القيادة والمواطنين. ومنذ ذلك اليوم الذي قام فيه الوطن وتأسس هذا الكيان سارت بنا مراكب النماء وعلت بنا مراتب المجد فانتشرت أسس النهضة وسادت مظاهر التقدم وسط خصوصية تستمد قوامها من دين حنيف يدفعنا للأخذ بكل ما هو جديد يرتقي بحياة الفرد، ويرتقي بنظرته لواقعه دون تخل عن عقيدته الراسخة وإرثه الحضاري العظيم، فانطلق المبدعون إلى ساحات الإبداع مجسِّدين المعاني والمظاهر الحضارية التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة.

إننا ونحن نعيش هذه الذكرى الجميلة لنتقدم لقائد المسيرة مليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- بآيات التهاني الصادقة والأمنيات العاطرة بهذه الذكرى السعيدة والمناسبة الخالدة مثمنين ما يبذلون -وفقهم الله- من عطاء سخي وعمل جلي للسير بهذا الوطن الشامخ في دروب التنمية وطرق التقدم وجزاؤهم من الله تعالى ، ومهما تحدثنا فما تكنه صدورنا أكبر وما تحمله قلوبنا أكثر تجاه مملكتنا الغالية وقادتها الكرام وشعبها الوفي.

* مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم