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سلمان الحزم والعدل

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سلمان الحزم والعدل سلمان الحزم والعدل

    عام مضى على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مليء بالإنجازات المحلية والعربية والدولية.

الملك سلمان في ذكرى البيعة الأولى قدم الكثير لدرجة انه طوى الزمن بإنشاء منظومة إنجازات على كافة المستويات السياسية والتنموية والاجتماعية وضعنا أمام العالم كوطن يؤثر في السياسة العالمية وصنع القرار.

وما قراره الشجاع في قيادة تحالف عربي لتحرير اليمن الشقيق من رجز الشر لأكبر دليل على بعد وثقب نظره الصائب فها هي اليمن محررة أكثر من 75% من ارضها وما تشكيل تحالف عربي اسلامي عسكري من اكثر من 34 دولة بقيادته الحكيمة لدليل آخر يسجل له لمحاربة الارهاب من اجل توطين السلم والامن في العالمين العربي والإسلامي ليعيش الإنسان في أمن وسلام في تلك الاقطار.

المملكة خلال عام كانت قبلة لزيارات متعددة لملوك ورؤساء ووفود عربية وإسلامية وعالمية لتشاور والتباحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فكانت المملكة محط أنظار العالم خلال عام فائت في صنع القرار على المستويين العربي والعالمي.

المواطن خلال عام عاش في أمن وسلام ورغد عيش ورفاهية فلم تؤثر تلك الحروب على إنجاز مسيرة مشروعات التنمية والنماء فهاهي مدن ومحافظات ومراكز مملكتنا الحبيبة تعج بالمشروعات الجبارة المختلفة التي من شأنها رفاهية وخدمة المواطن في شتى المجالات.

وقصيم الوفاء يجدد ويجدد ويجدد البيعة والولاء والسمع والطاعة لولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضديه سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله.

فهاهي قصيم الوفاء والعطاء تتغنى بمنجزات وعطاءات ملك الحزم التي عمت أرجاءها المعمورة بمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفظه الله.

halrumaih@alriyadh.com

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