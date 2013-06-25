الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء؛ ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جداً، يمكنك تحضيرها في المنزل.
أنت بحاجة إلى:
1 ـ زيت زيتون
2 ـ قشور 3 موزات
3 ـ علبة من زيت جوز الهند
الطريقة :
ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، بنفس مقدار علبة من زيت جوز الهند، في الخلاط، واخلطي جيداً.
ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتى الغليان.
- اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.
- بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.
الموز والزيت لتنعيم الشعر
الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء؛ ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جداً، يمكنك تحضيرها في المنزل.