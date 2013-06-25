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الموز والزيت لتنعيم الشعر

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الموز والزيت لتنعيم الشعر الموز والزيت لتنعيم الشعر

الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء؛ ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جداً، يمكنك تحضيرها في المنزل.
أنت بحاجة إلى:
1 ـ زيت زيتون
2 ـ قشور 3 موزات
3 ـ علبة من زيت جوز الهند
الطريقة :
ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، بنفس مقدار علبة من زيت جوز الهند، في الخلاط، واخلطي جيداً.
ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتى الغليان.
- اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.
- بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.

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سيدتي