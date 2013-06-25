الموز والزيت لتنعيم الشعر

الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء؛ ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جداً، يمكنك تحضيرها في المنزل.

أنت بحاجة إلى:

1 ـ زيت زيتون

2 ـ قشور 3 موزات

3 ـ علبة من زيت جوز الهند

الطريقة :

ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، بنفس مقدار علبة من زيت جوز الهند، في الخلاط، واخلطي جيداً.

ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتى الغليان.

- اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.

- بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.