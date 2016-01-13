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عام من الاستقرار والإنجاز

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عام من الاستقرار والإنجاز عام من الاستقرار والإنجاز

    تحل في هذه الأيام الذكرى الأولى لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ملكاً لبلادنا المباركة بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وقد تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قيادة وطننا الغالي ليواصل مسيرة البناء والانجاز التي عمل عليها قادة هذا الوطن بدءا من المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

ملامح مستقبل هذا الوطن المشرقة بالتفاؤل والنجاح بإذن الله، رسمها ملك العزم والحزم في عامه الأول الذي كان عنوانه الأبرز التأكيد على ثقل وحجم المملكة وتأثيرها في التغيرات الدولية بالأفعال قبل الأقول، مع العمل الجاد والحازم في التطوير والتنمية الداخلية في كل المجالات التي تضمن مستقبلاً مشرقاً للمواطن السعودي بإذن الله.

في هذه الأسطر القليلة بحق الوطن وإنجازاته وقيادته أدعو الله ان يحفظ لوطننا دينه وأمنه وولاة أمره وان تتكرر هذه المناسبة مرارا والوطن وقيادته وشعبه بأحسن حال.

* مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم

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