مركز الملك سلمان الاجتماعي صرح البر والتكريم

أصبح مجال رعاية المسنين من المجالات الرئيسة في المجتمعات المعاصرة، حيث يظهر الاهتمام برعايتهم من خلال النظم واللوائح التي نظمت أوجه الرعاية بحيث لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات المالية والمساعدات العينية، بل امتدت مظلة تلك الخدمات إلى جميع النواحي بما يوفر السعادة للمسن ويرفع من روحه المعنوية لتشمل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والترويحية وخدمات العناية الشخصية وغيرها من صور الرعاية المختلفة.

وتحظى قضايا وحاجات المسنين بالاهتمام العالمي نظرا لما يمثله كبار السن من نسبة متزايدة من سكان العالم، ونتيجة للتطور الهائل في علوم الطب وأساليب الرعاية الصحية وتقدم العلوم الإنسانية كالطب النفسي والخدمة الاجتماعية، والاكتشافات العلمية حول أمراض الشيخوخة ومشكلاتها.

بيئة متكاملة تعبر عن القيمة الفعلية للحياة الإنسانية فرداً وجماعة

القسم النسائي فضاء اجتماعي مميز استقطب اهتمامات المرأة السعودية لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة

عناية كبيرة لمتابعة الحالة الصحية بتخصيص ملف طبي تتبعي لكل عضو

«لقاء الأحفاد والأجداد» برنامج ترويحي يعزز التواصل الأسري

يعد مركز الملك سلمان الاجتماعي من المؤسسات النموذجية لرعاية كبار السن في المملكة، حيث يسعى إلى توفير بيئة تعبر عن القيمة الفعلية للحياة الإنسانية فرداً وجماعة، فهو مركز بر وتكريم لكبار السن، يقع المركز في مدينة الرياض ويشغل مساحة إجمالية (105000) متر مربع استغلت بصورة مثلى لإقامة منشآته بقسميه الرجالي والنسائي.

تنبني رؤية المركز على الاهتمام بقضايا كبار السن الصحية والاجتماعية والنفسية وتقديم الرعاية لهم بأساليب علمية حديثة تنسجم مع القيم الإسلامية وتساعد الأسُر على رعاية كبارها. فرسالة المركز هي تقديم الرعاية النهارية لكبار السن في محيط اجتماعي، صحي، ترفيهي، حفاظاً على صحتهم البدنية والنفسية، واستجابة للمتغيرات الاجتماعية والزيادة المطردة في نسبة هذه الشريحة الاجتماعية الهامة.

الخدمات الصحية

يولى مركز الملك سلمان الاجتماعي عناية كبيرة لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء من خلال عيادة صحية بالمركز تخصص ملفاً طبياً تتبعياً لكل عضو، والكشف الدوري للحالة الصحية داخل المركز، وتقدم العيادة الاستشارات الطبية وبرامج لنظام الحمية والتغذية السليمة، وتنظم دورات في مجال الإسعافات الأولية وأساليب التعامل مع كبار السن. كما تم توفير الأدوية للحالات الطارئة كالأزمات القلبية والإسعافات،-وتنظم برامج التثقيف الصحي للأعضاء من خلال إقامة المحاضرات والندوات التوعوية واستقطاب كبار الاستشاريين والاختصاصيين في مختلف المجالات الصحية.

وتوفر عيادة المركز خدمات العلاج الطبيعي من خلال تقديم تمارين علاجية وتأهيلية متنوعة، تشمل التدليك (المساج)، العلاج بالماء، العلاج بالكهرباء، الكشف على الإصابات والكدمات البسيطة، والاستفادة من المسبح وغرف البخار وحمام الجاكوزي في علاج بعض الحالات التي تتطلب ذلك. وتوجد بالمركز عيادة أسنان تتوفر فيها كافة انواع الرعاية بصحة الفم والاسنان بما في ذلك عمليات تركيبات وتقويم وزراعة الاسنان، باحدث الاجهزه والتقنيات.

الأنشطة الثقافية

درج المركز على إقامة ليالي ثقافية تشتمل على الأمسيات الشعرية ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية. كما يقيم الندوات العلمية والأدبية واستقطاب الأدباء والشعراء ورموز الثقافة والأدب، وينظم المسابقات الثقافية. وفي المركز مكتبة ثقافية تحوي مئات العناوين في مختلف المعارف والعلوم، للإيفاء بالحاجة الثقافية للأعضاء وإشباع ميولهم واهتماماتهم المعرفية. وفضلاً عن ذلك ينظم المركز - دورات محو الأمية لمن يحتاجون لذلك من الأعضاء بالتنسيق مع الأجهزة التعليمية الرسمية.

الأنشطة الاجتماعية

ينظم المركز العديد من البرامج الاجتماعية، تشمل اللقاءات الشعبية والمشاركة في حفلات المعايدة والمناسبات الوطنية، التي تعزز مشاركة وتفاعل كبار السن مع محيطهم الاجتماعي. ومن تلك الأنشطة: إقامة اللقاء الشعبي الشهري الذي يؤمه عدد كبير من أعضاء المركز للمشاركة في مختلف فقراته الثقافية والشعرية والفنية، وكذلك لقاء المودة الذي ينظمه القسم النسائي لعضوات المركز بصفة دورية.

ويقيم المركز دورياً حفل المعايدة السنوي لأعضائه، وكذلك الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تهدف إلى تنشيط الأبدان والأذهان وإدخال البهجة في نفوس الأعضاء، مثل لقاء الأحفاد والأجداد وغيرها من برامج الترفيه والتواصل الاجتماعي والأسري.كما ينظم الرحلات الترفيهية للأعضاء وإشراكهم في الأعمال التطوعية وزيارات المرضى المنومين بالمستشفيات لأشعارهم بأنهم مازالوا جزءا أصيلا في المجتمع.

الأنشطة الترويحية

يشتمل المركز على مرافق رياضية تعزز النشاط البدني لكبار السن وتحافظ على صحتهم ولياقتهم، حيث يوجد مضمار للمشي بمسافة (600) متر مكسو بطبقة من المطاط، تقام فيه مسابقات للجري والمشي لكبار السن نظراً لأهمية هذه الأنشطة الرياضية لصحتهم العامة. وينشط القسم الرياضي في إقامة: مسابقات في كرة السلة والكرة الطائرة، مسابقات للبلياردو وتنس الطاولة والشطرنج، تمارين سويدية وألعاب شعبية، دورات تعليم السباحة.

القسم النسائي

يعد القسم النسائي بالمركز أحدى الفضاءات الاجتماعية التي استقطبت اهتمامات المرأة السعودية لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة في أجواء ثقافية واجتماعية وترفيهية، فضلاً عن ممارسة العديد من الهوايات الرياضية، كما أثرت المرأة بحضورها ومشاركتها العديد من الأنشطة والفعاليات التي أقامها المركز منذ افتتاحه، عكست مواكبة المرأة للتحول الكبير الذي يشهده المجتمع في انفتاحه وتواصله مع الآخرين مع المحافظة على قيمه الدينية وتقاليده الاجتماعية.

ويهدف المركز بالبرامج التي يقدمها مركز القسم النسائي إلى رفع مستوى الأسرة السعودية من الناحية الاجتماعية والثقافية والصحية والدينية، من خلال الخدمات والبرامج التي يقدمها لعضواته. وقد قدم القسم منذ انطلاقته سلسلة متوالية من الأنشطة المختلفة نوعاً وموضوعاً، تصدرته الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

توسعة وتطوير

ويولي القسم النسائي أهمية خاصة للأنشطة الثقافية، لما لها دور كبير في دعم علاقات كافة المجتمع بالمركز، حيث تمثل الأمسيات الشعرية والأسابيع الثقافية التي تقيمها فرصة للتبادل الثقافي والمعرفي، وقد تجسد ذلك في اقامة برنامج ليالي التراث والثقافة الذي يعمل على أحياء الموروث الشعبي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث درج المركز – في هذا البرنامج – على استضافة أحدى دول مجلس التعاون الخليجي للتعريف بتراثها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وأهم رموزها السياسية والاجتماعية والفكرية. وقد تشرف البرنامج في دورته الماضية بمشاركة مملكة البحرين الشقيقة ممثلة بسمو الشيخة مي آل خليفة وزيرة الثقافة والشيخ خالد بن حمود آل خليفة مدير إدارة الآثار والتراث بمملكة البحرين.

ونظراً للزيادة المطردة في عضوية القسم النسائي، وحجم الزيادة المتوقعة وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير كل سبل الراحة في مرافقه، يعد المركز لأكبر مشروع منذ انشائه، وهو توسعة وتطوير مرافق القسم النسائي وخدماته، بحيث يستوعب 2000 سيدة في وقت واحد.

نموذج يحتذى

اعتبرت الإدارة العليا في تصميم توسعة مركز الملك سلمان الاجتماعي أن يكون مؤهلاً لدور المركز الوطني الثقافي الاجتماعي، وأن يقدم الخدمات الاجتماعية والأسرية للمجتمع نظراً لحاجة المدينة لمثل هذه المراكز مع التطور والنماء الذي يشهده المجتمع السعودي على كافة الأصعدة، حيث أصبحت تمثل مقصداً دورياً لشريحة عريضة من سكان المدينة.

إن كثافة عضوات ومرتادات المركز وتنوع اهتماماتهن، وضعت في الاعتبار العمل على توفير مرافق رياضية وثقافية واجتماعية متكاملة، تشتمل على المركز الطبي، مركز التدريب، المركز التجاري، المركز السكني، منطقة المسبح، منطقة القاعة متعددة الأغراض، استراحات وردهات الجلوس والممرات الرئيسية، حوض سباحة بمواصفات عالمية، رياض أطفال وحضانة. فضلاً عن المرافق خدمية الأخرى التي تتمثل في المطاعم والجلسات ومحفوظات للأمانات ومواقف سيارات ووحدات صحية وتجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبذلك أصبحت تجربة مركز الملك سلمان الاجتماعي في تقديم الرعاية النهارية لكبار السن مثالاً يحتذى وهو ما تجلى من خلال محاكاة تجربته في عدد من المدن السعودية.