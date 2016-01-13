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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يصل موريتانيا ويبدأ التجهيز لحملته الإغاثية الأولى

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يصل موريتانيا ويبدأ التجهيز لحملته الإغاثية الأولى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يصل موريتانيا ويبدأ التجهيز لحملته الإغاثية الأولى

    إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين في العالم، وصل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ برنامج إغاثي عاجل لتوزيع أكثر من 60 ألف سلة غذائية في المناطق الأكثر تضرراً.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهه الكريم للمركز بإرسال المساعدات للمحتاجين والمنكوبين في العالم جراء الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الجفاف، مبيناً أن موريتانيا تعد الدولة الثالثة التي يتم فيها توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية بعد الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأفاد د. عبدالله الربيعة أن الحملة تمثل أولى الحملات بالتعاون مع الشريك المنفذ مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية وتحوي60 ألف سلة غذائية تزن 2700طناً سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضرراً خلال اليومين القادمين في ولايات: الحوض الغربي، العصابة، كوركل، البراكنة، كيدماغا، الترارزه، وتستهدف 38770 أسرة.

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