إحباط تعديات على مساحة 4.6 ملايين م2 بجدة

جدة – صالح الرويس

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية بجدة تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تقدر مساحتها ب4.6 ملايين متر مربع، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإنفاذاً لتوجيهات د. هاني أبو راس أمين محافظة جدة. وقال م. محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية إن البلدية وبمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية أزالت مواقع جنوب المدينة الصناعية وحي السنابل تقدر مساحتها بحوالي ثلاثة ملايين متر مربع عبارة عن خيام وأسوار حديدية وزنك ومباني من البلك ويقدر عددها بحوالي 450 موقعاً. وأضاف أنه تمت إزالة 90 موقعاً بين مستودعات غير نظامية حديثة الإنشاء وأسوار في الخمرة بمساحة حوالي 150 ألف متر مربع، أما في حي المرسلات شمال طريق الحرمين فقد أزيل ١٥ مستودعاً غير نظامي بمساحة تقد ب25 ألف متر مربع وسحب ١٨ سيارة وشاحنة من الموقع، وفي منطقة الألفية الشعبي تم سحب ثماني معدات تقوم بأعمال قص ودركنة. وأشار الزهراني إلى أن التعديات طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية جنوب محطة الرحيلي، وقد تم فوراً إزالة 13 حوشاً مع ملحقاتها. وأفاد أن البلدية أحبطت مؤخراً مخططا عشوائيا على أرض تابعة لوزارة الإسكان بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع. الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة أحبطت خلال العام الماضي تعديات على اراض حكومية تبلغ مساحتها نحو ٣٠ مليون م٢.