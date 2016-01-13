رئيس ديوان المظالم: المنجزات والتطورات الإيجابية حاضرة في عهد الملك سلمان

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف بالمنجزات في ميدان تطوير مرافق الدولة وبالأخص مرفق القضاء خلال الفترة القريبة التي مضت, بمناسبة مرور عام كامل على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد حرسها الله.

وقال اليوسف في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إنه ومع بداية العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كانت المنجزات والتطورات الإيجابية حاضرةً في المشهد، ابتداءً من السعي الحثيث لوضع الخطط التنموية والتطويرية على جميع المستويات للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين للمستوى المطلوب والمأمول مع الاهتمام الكبير بالأمن الوطني واستقراره، فشكل مجلساً أمنياً برئاسة سمو لي عهده الأمين للإشراف ومراعاة الجوانب الأمنية والسلامة الفكرية ومواجهة الفكر الضال وتحصين البلاد من أذى ذلك الفكر جنباً إلى جنب بأمره بتشكيل مجلس اقتصادي برئاسة سمو ولي ولي العهد للنظر في جوانب الاقتصاد الوطني ودعمه وتطوير التنمية، الذان أثارهما ظاهران للعيان على المستوى الأمني والاقتصادي التنموي.

وأضاف: "على الصعيد الدولي كان لخادم الحرمين الشريفين الدور الريادي في رعاية استقرار أمن المنطقة وردها عن الانزلاق في متاهات الفتن، فانطلقت عاصفة الحزم لرفع الظلم الواقع على أشقائنا في جمهورية اليمن الشقيقة ثم أعقبها إعادة الأمل التي لا تزال تفيض بالعطاء على أشقائنا المتضررين في اليمن، مؤكداً أن الإعلان عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ما هو إلا خير شاهد على حرصه أيده الله في دفع المظالم الواقعة على هذه الأمة الإسلامية فكرياً وعسكرياً، لأجل أن تنعم بلادنا الغالية والبلدان المجاورة بالأمن والإيمان، وصولاً إلى ما ننعم به اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من التقدم والازدهار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والقضائية بما يسهم في تحقيق التنمية للمملكة.

وأفاد اليوسف أنه على مستوى إرساء دعائم العدالة وتحقيق سرعة الإنجاز في ميدان القضاء كانت إسهامات القيادة الرشيدة ظاهرة واضحة في دعم كل ما من شأنه الإسهام في تطوير منظومة القضاء إجرائياً، مؤكداً أن ديوان المظالم ومن خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الإداري حقق عدداً من المنجزات الوطنية في توظيف التقنية بشكلها السليم والآمن في دعم إجراءات التقاضي.

واختتم اليوسف تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ليدعونا أن نواصل العطاء والعمل لتطوير مرفق القضاء الإداري وفروعه من المحاكم الإدارية ما بين محاكم استئناف وأخرى إدارية منتشرة في مناطق المملكة، داعياً الله سبحانه عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه لوطنه في موازين حسناته, وأن يعز به الإسلام والمسلمين.