جامعة أسوان تستضيف ملتقى شباب الجامعات نهاية الشهر الجارى

تستضيف جامعة أسوان الملتقى الشبابى لجامعات مصر خلال الفترة من 30 يناير الجارى وحتى الثالث من فبراير المقبل.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الهدف من هذه الملتقيات هو تجمع شباب الجامعات، وتبادل الخبرات والمشاركة الطلابية بمختلف الأنشطة، الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى بيان له، أن الملتقي سيقام بالجامعة تحت عنوان "ملتقي كليات المصايد"، حيث تستضيف الجامعة 70 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر، للتدريب علي علوم ونظم الصيد الحديثة فى بحيرة ناصر وغيرها وطرق صيد نهري ومائى.

وأشار الدكتور عبد القادر، إلى أن الملتقي الثاني سيقام تحت عنوان "الملتقي العلمي لشباب الباحثين"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 وحتى 10 فبراير المقبل، حيث تستضيف الجامعة 180 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، مضيفاً بأن ختام هذه الملتقيات يكون بالملتقي الثالث تحت عنوان "سباق الطريق" في الفترة من 9 وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 800 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، علي أن يتم استضافت إقامتهم بالمدن الجامعية لجامعة أسوان.