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نجمات هوليوود يتشبّهن بشخصيات كرتونيّة

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نجمات هوليوود يتشبّهن بشخصيات كرتونيّة نجمات هوليوود يتشبّهن بشخصيات كرتونيّة

ليست الصدفة هي التي أوجدت الشبه بين النجمات العالميّات والشخصيّات الكرتونيّة المعروفة والمحبوبة أيضاً.
إذاً ما الذي جمع بينهما؟
من خلال انتقالك من صورة إلى أخرى، سيتبيّن لك أنّ مقابل كلّ نجمة ثمّة شخصيّة مماثلة لها من الناحيّة التجميليّة، وتتميّز بالشكل الجسديّ: الشعر ولونه وتسريحته، وألوان المكياج وحتّى تصاميم الثياب.
مثلاً: النجمة Isla Fisher تشبه حورية البحر Ariel
وKim Kardashian تشبه Jasmine
و Victoria تشبه Princess Merida
ـ شاهدي المزيد، وتعرفي إلى شبيهات النجمات

وبما أنّنا نعلم أنّ هذه الشخصيّات الكرتونية كانت موجودة في وقت سابق من ظهور النجمات، فقد تمّ تشبيه النّجمات بها، ما يعني أنّ النجمات قد يخترن موضة لتسريحاتهنّ أو لمكياجهنّ من وحي تلك الشخصيّات الكرتونية. وأكثر من ذلك، قد تجدين أنّ حركات الشخصيات الهوليوودية والأخرى الكرتونية قريبة من بعضها.

فما السرّ يا ترى؟

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سيدتي