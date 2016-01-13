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نائب رئيس البرلمان العراقى يستنكر اغتيال صحفيين بديالى

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نائب رئيس البرلمان العراقى يستنكر اغتيال صحفيين بديالى نائب رئيس البرلمان العراقى يستنكر اغتيال صحفيين بديالى

>استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقى آرام شيخ اغتيال صحفيين اثنين من قناة "الشرقية" الفضائية، مطالبا الجهات الأمنية فى محافظة ديالى بتحـمل المسئولية وتكثيف الجهود لملاحقة الجناة والقصاص منهم بالقـانون.

وأعرب شيخ محمد فى تصريح صحفى مساء أمس الثلاثاء عن أسفه لاغتيال الإعلامى سيف طلال والمصور حسين العنبكى اللذين استشهدا أثر عملية إرهابية على أيدى مجموعة إجرامية فى محافظة ديالى، وقــدم تعازيه لعائلة الشهيدين.

وأضاف: نأسـف لاستمرار مسلسل استهداف الصحفيين واغتيالهم بهذه الطريقة وفى وضح النهار أثناء أداء واجبهم المهنى فى نقل الأحداث والصور الحية من الشارع العراقى متحدين كل أشكال التهديد والخـوف.

وأكد أهمية تفعـيل قانون حماية الصحفيين من قبل وفق آليات وإجراءات عملية، ودعا إلى تكريم عائلة الصحفيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يليق بمكانة الشهـداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الحـرية والكلمة الصادقة.
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مصر 365

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