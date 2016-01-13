مصادر: المحادثات السعودية الأمريكية حول صفقة سفن حربية لا تزال جارية

>قالت مصادر مطلعة على محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول صفقة لبيع أربع سفن حربية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ومعدات أخرى إن المحادثات لا تزال جارية رغم رفض الرياض العرض الذى قدمته الولايات المتحدة فى البداية.

وقال مصدران من هذه المصادر المطلعة وغير المسموح لهما الحديث علانية إن السعودية التى تكافح للتكيف مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عاما رفضت السعر الذى عرضته البحرية الأمريكية للفرقاطات الأربع والإطار الزمنى المقترح لتسليم السفينة الأولى بعد سبع سنوات.

ووافقت الحكومة الأمريكية فى أكتوبر تشرين الأول على أن تبيع للسعودية ما يصل إلى أربع سفن حربية متعددة المهام من إنتاج شركة لوكهيد تصل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى التدريب والأعمال الهندسية والدعم اللوجستى المصاحب لها والتى سترفع قيمة الصفقة إلى ما يصل لنحو 11.25 مليار دولار.

وتعتمد السفن الأربع على نموذج سفن القتال الساحلية الفولاذية أحادية البدن التى تقوم لوكهيد ببنائها لصالح البحرية بالتعاون مع شركة فينكانتيرى الإيطالية.

ورفضت لوكهيد التعليق على الصفقة باعتبارها تعاملا بين حكومتين.

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