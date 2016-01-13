اليوم.. الحكم فى استئناف الفنان أحمد عز على "إثبات نسب توأم زينة"

تُصدر اليوم الأربعاء، الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها فى الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز بالاستئناف على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر ، قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيرى الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه ( أحمد عز )، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعى.

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