قناة السويس الجديدة تستقبل اليوم أكبر سفن الحاويات الصديقة للبيئة عالميا

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة تستعد، اليوم الأربعاء، لاستقبال واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم الصديقة للبيئة لتوجيه رسالة للعالم بأن القناة نظيفة وتحافظ على البيئة.

ومن المقرر أن يعقد الفريق مهاب مميش، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس للحديث حول عبور السفينة alzubire والتى تعد من أكبر سفن الحاويات فى العالم ومن نوع الصديق للبيئة وتبلغ حمولتها 18ألفًا و650 حاوية قادمة من شرق آسيا فى طريقها إلى أوروبا.

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