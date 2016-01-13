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لو قلقان من الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرف أسبابه

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لو قلقان من الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرف أسبابه لو قلقان من الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرف أسبابه
الكلى هى أحد أعضاء الجسم المسئولة عن تنقيته من الشوائب والسموم الناتجة عن الطعام، ففى حالة حدوث خلل فى قيام الكلى بوظائفها تحدث الكثير من المشاكل الصحية للجسم.

الفشل الكلوى
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حول ذلك يقول دكتور محمد وهبة، مدرس الباطنة والكلى بطب المنصورة: "الفشل الكلوى هو عدم قدرة الكلى على القيام بوظائفها ومهامها الطبيعية بالجسم، وهى تنقية الجسم وتخليصه من السموم، مما يؤثر على الحالة الصحية بشكل عام.

أسباب الفشل الكلوى
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واستكمل د.وهبة قائلا "من الملاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة نسب الإصابة بالفشل الكلوى نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل وجود حصوات على الكلى أو ارتفاع ضغط الدم، كذلك الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالتهابات المسالك البولية والتهابات بالكلى وارتفاع نسبة الأملاح بالجسم عن المعدل الطبيعى".

وتابع د.وهبة قائلا "أحيانا يصاب الشخص بالفشل الكلوى نتيجة مضاعفات بعض الأمراض المزمنة الأخرى، مثل مرضى السكر تزيد فرص إصابتهم بالفشل الكلوى فى حالة ارتفاع مستوى السكر فى الجسم، وكذلك مع مرور وقت طويل من الإصابة بالمرض".

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