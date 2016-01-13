بعد توقف 4 سنوات.. إعادة تشغيل كوبرى السلام بالقنطرة فى الإسماعيلية اليوم

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم اليوم الأربعاء إعادة تشغيل كوبرى السلام بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية،:" بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إعادة تشغيل كوبري السلام تيسيراً على المواطنين ودفع عجلة التنمية شرق وغرب قناة السويس، وبالتنسيق الكامل مع القائد العام للقوات المسحلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وباقي الجهات المعنية (وزارة الداخلية – وزارة النقل – هيئة قناة السويس – محافظة شمال سيناء – الجهات الرقابية والسيادية) وتحقيق كل متطلبات التأمين الفني والأمني اللوجيسيتي بعد نجاح التشغيل التجريبي لكوبري السلام والكوبري العائم والذي تُقيمه القوات المسلحة في الكيلو متر 48 ترقيم قناة، فقد

وقال اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، إنه تقرر فتح كوبري السلام لعبور المركبات في اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق وفتح الكوبري العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين في اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب وفتح الكوبري العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين في إتجاه واحد من الشرق إلى الغرب.

وأكد بدء تشغيل معدية الفردان لأول مرة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وذلك طبقاً للمحددات والالتزامات الآتية يتم العبور يومياً من كوبري السلام من إتجاه الغرب إلى الشرق (إتجاه واحد) اعتباراً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً لجميع المواطنين وجميع المركبات بأنواعها عدا المركبات المُحملة بـ (مواد بترولية - أسمنت - دبش - رمل - مواد مُلتهبة وسن) والمركبات التي تزيد حمولتها عن40 طن ويتم العبور يومياً من الكوبري العائم جنوب معدية القنطرة من إتجاه الشرق إلى الغرب في نفس التوقيت (6 مساءً حتى 1 صباحاً) للسيارات الصغيرة فقط (ملاكي - 1/4 نقل – 1/2 نقل) .

وأوضح أنه سيتم يتم عبور مركبات النقل المتوسطة والثقيلة من خلال باقى معديات هيئة قناة السويس بما فيها معدية الفردان الجديدة وتتواجد المركبات في ساحة الانتظار غرب كوبري السلام و المدخل الشرقي للكوبري العائم بدايةً من الساعة الرابعة عصراً لتنفيذ إجراءات التفتيش والفحص والوزن والتأمين اللازم قبل العبور، وليس يُسمح بعبور أي مركبات قبل التوقيت المُحدد لبدء العبور أو بعد توقيت نهاية العبور.

وتابع:" نهيب بالمواطنين بالتعاون والالتزام بتعليمات التشغيل والتوقيتات المُحددة للعبور للاستمرار في تقديم الخدمة وتخفيف مُعاناة المواطنين في العبور بين ضفتي القناة".

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