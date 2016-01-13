«جنايات الشارقة» تطالب بتعجيل عرض قاتل أمه على الطب الشرعي

طالبت محكمة جنايات الشارقة، في رابع جلسات محاكمة قاتل أمه نحراً بالسكين «ن.ل.»، بالتعجيل في عرض المتهم على الطب الشرعي، للكشف عن الوضع النفسي والعقلي له، تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر، منذ الرابع من نوفمبر الماضي.وتبين للمحكمة من خلال ملف القضية أنه في جلسات سابقة تقرر عرض المتهم على الطب الشرعي إلا أنه لم يصل تقرير عن حالة المتهم لعدم عرضه حتى لحظة انعقاد الجلسة أمس الأول، مشددة على تعجيل طلب العرض لاستكمال مجريات القضية، التي يتابعها بشكل مستمر ممثل عن القنصلية الدنماركية في دبي، باعتبار أن القتيلة، وابنها المتهم يحملان الجنسية الدنماركية، إلى جانب جنسية إحدى الدول الخليجية بالنسبة للمتهم.

وأكد ممثل القنصلية أن لديهم تقارير طبية تثبت أن المتهم غير سوي نفسياً، وكانت يخضع لعلاج في إحدى المصحات الدنماركية.

وكلف رئيس المحكمة النيابة العامة للاستعلام عن ورثة المجني عليها «ا. أ.ف»، التي تبلغ من العمر 50 عاماً، وتزويدها بأسماء أولياء الدم والورثة، لتتمكن المحكمة من التواصل معهم.وكان محامي المتهم هاني الجسمي، الذي أعلن انسحابه من القضية، خلال مجريات الجلسة الماضية طالب بتسريع وتيرة المحاكمة وسيرها بشكل طبيعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي، عندما أقدم «ن.ل.» على قتل والدته نحراً بسكين في شقتها الواقعة بمنطقة الممزر، مبرراً جريمته بأنها أمر جاءه من الله ورسوله، بسبب امتهانها للسحر والشعوذة.