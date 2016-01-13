25 يناير.. اجتماع لمناقشة مشاكل شركة مصر إيران للغزل بالسويس

قال السيد غنيم حسانين نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر ايران للغزل والنسيج، ورئيس الإتحاد الإقليمى لنقابات السويس، أن مصير شركة مصر إيران فى السويس سوف يحدده إجتماع الجمعية العمومية للشركة والتى سوف يعقد يوم 25 يناير الجارى.

وأوضح حسانين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن اللجنة المفوضة من قبل الجانب الإيرانى لتقييم الموقف بالشركة قد انتهت من اعمالها وصوف ترفع تقرير لمجلس الإدراة " الجانب الإيرانى "الذى سوف يناقش الأمر بإجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يناير الجارى لتحديد موقف الجانب الإيرانى من حيث تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بضخ أموال أو بيع حصته كما عرض من قبل.

وأشار بيان صادر من النقابة أن حمدى حجازى عضو اللجنة النقابية مجلس الإدراة طالب بصرف مستحقات العاملين التى تجاوزت الألاف وسط معيشة تزادا صعوبة يوم بعد الأخر.

يذكر ان شركة مصر ايران متوقفة عن العمل من 20 يونيو الماضى حيث فرض مجلس الإدارة إجارو بأجر عن العاملين لكن لم يلتزم المجلس بصرف مستحقات العاملين المادية.