إخلاء سبيل متهمين نصبا على أستاذ جامعة سعودى وباعا له سبائك مقلدة

قررت نيابة بندر الفيوم إخلاء سبيل السائقين المتهمين ببيع سبائك ذهبية مقلدة لأستاذ جامعة سعودى الجنسية على أنها ذهبية مقابل 93 ألف ريال بضمان مالى 5 آلاف جنيه لكل منهما وذلك بعدما تم القبض عليهما بتنفيذ خطة بالاتفاق بين الأجهزة الأمنية بالمحافظة والأستاذ الجامعى.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى بلاغًا من عبد العزيز.أ.أ 51 سنة "سعودى الجنسية" ويعمل أستاذًا بجامعة القصيم بالسعودية يفيد بأنه أثناء إقامته بفندق بالقاهرة تعرف عليه شخصان وباعا له سبائك ذهبية بمبلغ 93 ألف ريال سعودى وعقب ذلك اكتشف أن تلك السبائك المباعة له مقلدة ثم قام بالتواصل تليفونيًا مرة أخرى مع هذين الشخصيان وأخبرهما برغبته فى شراء سبائك أخرى قبل سفره واتفقا معه على مقابلته بميدان المسلة بمدينة الفيوم وأصدر مدير أمن الفيوم تكليفاته بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة بالمكان المتفق عليه مدعمة بمجموعات قتالية وبحضور المتهمين قامت القوات بضبطهما وهما حمادة م ع 36 سنة سائق ومحمد س 35 سنة سائق وكانا يستقلان سيارة ملاكى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 664 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .