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ضبط 680 كيلو لحوم فاسدة أثناء تهريبها لبيعها بالفيوم

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ضبط 680 كيلو لحوم فاسدة أثناء تهريبها لبيعها بالفيوم ضبط 680 كيلو لحوم فاسدة أثناء تهريبها لبيعها بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر لبيعها للمواطنين بالمحافظة على أنها صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد قد تلقى إخطاراً من النقيب دربالة عبد التواب رئيس كمين كوم أوشيم بضبط السيارة رقم 42713 نقل الفيوم، أثناء محاولة الهرب من الكمين، وبفحص السيارة تبين أنها محملة بـ680 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبسؤال صاحبها تبين أنه يدعى "محمد ع" ومقيم بمركز أطسا، وأكد أنه كان فى طريقه لبيعها لعدد من المحلات بأطسا، وتم التحفظ على السيارة والمضوطات، وأخطرت مباحث لتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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