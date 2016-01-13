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التحقيق مع طالب ضبط أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً من زميله بالفيوم

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التحقيق مع طالب ضبط أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً من زميله بالفيوم التحقيق مع طالب ضبط أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً من زميله بالفيوم
تجرى نيابة مركز إطسا بالفيوم، التحقيق مع طالب بالصف الأول الثانوى الصناعى، ضبط أثناء قيامه بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى بنفس المدرسة بدلاً من زميله.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى بلاغًا من محمود عشرى خبيرى 46 سنة مدرس ورئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة إطسا الثانوية التجارية يفيد بضبط الطالب محمد.ن.ع 16 سنة بالصف الأول الثانوى يؤدى امتحان اللغة الإنجليزية وينتحل صفة الطالب كريم.ب.ع بالصف الثانى الثانوى وأقر الطالب بقيامه بذلك بعد الاتفاق مع زميله وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 504 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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