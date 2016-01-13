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القبض على عاطل بحيازته 7 آلاف قرص مخدر وكيلو أفيون فى أسوان

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القبض على عاطل بحيازته 7 آلاف قرص مخدر وكيلو أفيون فى أسوان القبض على عاطل بحيازته 7 آلاف قرص مخدر وكيلو أفيون فى أسوان
شنت مديرية أمن أسوان حملة تفتيشية مكبرة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ضبط عاطل بحيازته 7 آلاف قرص مخدر وكيلو أفيون.

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوات إخطاراً بتمكن رجال المباحث بقيادة العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان من ضبط المتهم "مصطفى .ع "- 59 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان ، وبحيازته 7 آلاف قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، ولفافتين من مادة الأفيون المخدر وزنت كيلو جرام، وتحرر المحضر رقم 306 إدارى قسم أول أسوان لسنة 2016م، وجارى عرض المتهم على النيابة.

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