د.خالد عمارة يكتب: الأصابع المخلبية فى القدم أو اليد

الأصابع المخلبية مرض قد يصيب أصابع القدم أو أصابع اليد نتيجة قصر العضلات الطويلة بالقدم أو اليد مع ضعف العضلات الصغيرة بالقدم أو اليد، والوظيفة الطبيعية للأصابع تعتمد على التوازن بين العضلات الكبيرة التى تمتد من الساق أو الساعد الى القدم أو اليد، وهذا التوازن يكون مع العضلات الصغيرة المسئولة عن الحركات الدقيقة و هى عضلات صغيرة داخل القدم أو اليد.

وأسباب الأصابع المخلبية كثيرة منها إصابات الأعصاب الجزئية أو إصابات العضلات أو متلازمة الحجرات أو قصور الدورة الدموية التى تؤدى إلى تليفات بالعضلات و قصر بالأوتار.

وتكون حالة هذه الأصابع معتمدة على درجة قصر الأوتار ودرجة تليف العضلات، فمنها تشوهات تكون الأصابع فيها فى صورة المخالب، لكن يمكن تعديلها وفردها بسهولة وهذه المرحلة تستجيب للعلاج الطبيعى، بينما هناك مرحلة أعلى يكون الأصابع منثنية بشدة ومعها ارتفاع فى قوس القدم وتشوه بالكعب والكاحل، أما فى اليد فيكون هناك تشوه بالكف والرسغ، وهذه الحالات تستفيد من التدخلات الجراحية.

وتتنوع التدخلات الجراحية حسب الحالة فمنها ما يكون فى صورة نقل أو إطالة الأوتار، ومنها ما يكون فى صورة تعديل تشوهات العظام أو تثبيت جزئى لبعض المفاصل الصغيرة فى القدم أو اليد.

ويجب قبل الجراحة أن يتم عمل تقييم جيد بالأشعات ورسم الأعصاب لتحديد حالة العضلات، ووضع الخطة المناسبة حسب درجة تأثر العضلات والعظام و المفاصل.