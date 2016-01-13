محتار ما بين الاتنين.. تعرف على فوائد الأرز الأبيض والبنى

الأرز من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الشعوب، وهو الغذاء الرئيسى لدى الكثير من المصريين، ومنه نوعان الأرز الأبيض والبنى، وكلاهما له العديد من الفوائد الصحية.

وأوضح الموقع الهندى "timesofindia" العديد من الفوائد الغذائية للأرز بنوعيه الأبيض والبنى، فبالنسبة للأرز الأبيض يعد واحدا من أسهل وأسرع المواد الغذائية التى تساعد على الهضم، كما يحتوى على فوائد صحية رئيسية، ويمد الجسم بالطاقة وهو مهدئ للجهاز الهضمى، مما يسهل عملية الهضم، ويساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمى كالإسهال والتهاب القولون وغثيان الصباح.

وحسبما جاء فى التقرير فإن الأرز يعد أفضل غذاء للرضع والأطفال وكبار السن، حيث يمد الجسم بالكربوهيدرات التى تعد مصدر ممتاز للطاقة، وأن كل 150 جراما من الأرز تحتوى على 5 جرامات من البروتين، كما يتم استخدام مسحوق الأرز كمهدئ لحالات التهاب الجدرى والجدرى والحصبة والحرارة والحروق.

وحسب التقرير، فبالنسبة للأرز البنى فهو يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك لا يتم استخدامه كثيرا كالأرز الأبيض، لأن الكثيرين يجهلون فوائده الصحية، حيث يعد مصدرا ممتازا للألياف القابلة للذوبان، ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئة فى الدم، كما أنه غنى بالفيتامينات والمعادن ويعد أكثر فائدة من الناحية الغذائية.