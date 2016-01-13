أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل يستولى على أموال المواطنين بزعم تسفير أبناءهم لإيطاليا

Google+ Print
سقوط عاطل يستولى على أموال المواطنين بزعم تسفير أبناءهم لإيطاليا سقوط عاطل يستولى على أموال المواطنين بزعم تسفير أبناءهم لإيطاليا
تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على عاطل، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية والنصب عليهم بزعم قدرته على استخراج تأشيرات سفر لابناءهم إلى إيطاليا، والذى اعترف بتلقيه 60 الف جنيه من المواطنين وانفاقهم على متطلباته الشخصية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من كلا من "صقر أ ص" 43 سنة، و"عزت ش ع" 47 سنة، عامل زراعى، ومقيم الغربية، و"أمل ع ا" 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة الغربية، لتضررهم من "سامح ف ن " 39 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى "نصب" بإجمالى حبس سنتان، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لدولة إيطاليا لأبنائهم.

ومن خلال إجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه اثناء تواجده أمام بنك "فرع الأزبكية "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»