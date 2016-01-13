سقوط عاطل يستولى على أموال المواطنين بزعم تسفير أبناءهم لإيطاليا

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على عاطل، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية والنصب عليهم بزعم قدرته على استخراج تأشيرات سفر لابناءهم إلى إيطاليا، والذى اعترف بتلقيه 60 الف جنيه من المواطنين وانفاقهم على متطلباته الشخصية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من كلا من "صقر أ ص" 43 سنة، و"عزت ش ع" 47 سنة، عامل زراعى، ومقيم الغربية، و"أمل ع ا" 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة الغربية، لتضررهم من "سامح ف ن " 39 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى "نصب" بإجمالى حبس سنتان، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لدولة إيطاليا لأبنائهم.

ومن خلال إجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه اثناء تواجده أمام بنك مصر "فرع الأزبكية "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .