"تعليم جنوب سيناء" يكرم عدد من العاملين بإدارة أبو زنيمة

كرمت إدارة أبو زنيمة التعليمية عدداً من العاملين بمناسبة بلوغهم سن التقاعد، مساء أمس الثلاثاء، حيث شمل التكريم كل من أحمد دسوقى رئيس قسم شئون الطلاب بالإدارة، ووحيد حسن رئيس القسم التعليمى بالإدارة، ومحمد محمود مدير إحدى مدارس إدارة أبو زنيمة، وذلك لبلوغهم سن التقاعد بالإضافه إلى على عبد الله موجه التطوير بأبو زنيمة لنقله للعمل بإدارة رأس سدر التعليمية .

وحضر الحفل مجدى أبو العباس مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية، ومحمد تقى وكيل الإدارة، ومحمد السقا نائباً عن رئيس مدينة أبوزنيمة، وعيد عودة مدير إدارة أبورديس التعليمية، ومحمد سراج مدير إدارة التضامن، وفاطمة جعفر مديرمركز ثقافة أبو زنيمة، وعدد من مديرى المدارس وموجهى الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.