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استقرار حالة "بديع" عقب إجراء عملية "الفتاق" وإعادته لمحبسه خلال أيام

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استقرار حالة "بديع" عقب إجراء عملية "الفتاق" وإعادته لمحبسه خلال أيام استقرار حالة "بديع" عقب إجراء عملية "الفتاق" وإعادته لمحبسه خلال أيام
أفادت مصادر طبية، أن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له "فتاق" فى مستشفى قصر العينى، عقب نقله من محبسه بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن يعود محمد بديع، إلى محبسه مرة أخرى خلال أيام بعد تحسن حالته الصحية، عقب إجراء العملية.

كانت النيابة العامة، أصدرت فى 11 يوليو 2013 أمرا بضبط وإحضار د. محمد بديع للتحقيق معه فى تهمة التحريض على الاشتباكات التى وقعت حول دار الحرس الجمهوري، وحُكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام فى قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.


>- قصر العينى: محمد بديع وصل المستشفى أمس وأجريت له عملية "فتاق"

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