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بالصور..مجلس حكومة الوفاق الوطنى يلتقى ممثلات المجموعة النسائية الليبية

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بالصور..مجلس حكومة الوفاق الوطنى يلتقى ممثلات المجموعة النسائية الليبية بالصور..مجلس حكومة الوفاق الوطنى يلتقى ممثلات المجموعة النسائية الليبية

>التقى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية مساء أمس الثلاثاء، ممثلات عن المجموعة النسائية والناشطات الليبيات.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية على صفحته الرسمية مساء أمس، على "الفيس بوك"، إن الممثلات "تحدثن عن دور المرأة فى المرحلة المقبلة وكيفية مشاركتها فى صنع القرار.

وأضاف المكتب، أن الناشطات بحثن مع المجلس الرئاسى كيفية العمل على إنشاء وحدة دعم المرأة التى من شأنها دعم ، وتقديم آليات لتمكين المرأة للمساهمة فى بناء الدولة واستقرارها.

وبدأت ممثلات عن المجموعات النسائية وناشطات ليبيات اجتماعات فى تونس لمناقشة صلاحيات وحدة تمكين المرأة التابعة لمجلس الرئاسة التى سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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مصر 365

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