بالصور..."مفرقعات الجيزة":انتهاء عمليات تمشيط محيط انفجار عبوة ناسفة بقطار العياط

انتهى خبراء المفرقعات بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة والعقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات والفريق المرافق لهم من عمليات التمشيط لمحيط انفجار عبوة ناسفة بشريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط.

وتبين أن الموجة الانفجارية أدت إلى حدوث تهشم أجزاء من جرار قطار وانقلاب أخر، وخروجه عن القضبان الأمر الذى أدى الى توقف حركة القطارات للقادم من أسوان فى اتجاه القاهرة.

وكان خبراء المفرقعات قد أبطلوا مفعول عبوتين ناسفين بمحيط انفجار العياط ودفعت هيئة النقل بجرار استشكاف للكشف عن أى عبوات أخرى تمهيداً لاستكمال القطار لرحلته التى توقفت بالمكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة بوقوع انفجار بشريط السكة الحديد بالعياط و على الفور انتقل خبراء المفرقعات الى المكان للقيام بعمليات الفحص.

- العثور على قنبلة جديدة بسكك حديد العياط.. وخبراء المفرقعات يحاولون تفكيكها

- السكة الحديد: لا إصابات فى انفجار جرارى قطارات الجيزة

- توقف حركة قطارات الصعيد بعد انفجار الجرارين بـ"سكك حديد" الجيزة

- العناية الإلهية تنقذ قطار ركاب بعد انفجار قنبلة فى "جرارين" قطارات بالجيزة