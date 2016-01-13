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حبس عاطلين سرقا صاحب صيدلية بالإكراه فى المرج

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حبس عاطلين سرقا صاحب صيدلية بالإكراه فى المرج حبس عاطلين سرقا صاحب صيدلية بالإكراه فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق سرقا صاحب صبدلية بالاكراه.
>البداية كانت أثناء مرور رجال مباحث قسم شرطة المرج، لتفقد الأوضاع الأمنية بشارع السنترال القديم، وأثناء ذلك تبلغ له من الأهالى بتمكنهم من ضبط "أسامة ب أ" 43 سنة، جزار، والسابق اتهامة فى 3 قضايا آخرهم 7387 لسنة 1992م الزيتون ، "سلاح نارى بدون ترخيص"، والمحكوم علية فى القضية رقم 3300 لسنة 2012م المرج "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "اثر تعدى الاهالى عليه"، وبحوزته سلاح ابيض "سكين"
>ومن خلال الفحص تبين قيام المتهم بالاشتراك مع آخر فر هاربا بسرقة مبلغ 4575 جنيه من داخل صيدلية سحر مدبولى الكائنة بشارع السنترال القديم، وذلك كرها عن " ايمن ع ع " 27 سنة، مدير الصيدلية وتوثيقة وأحداث إصابته " بجروح قطعية بأنحاء الجسم.
>و بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمود م ج " 23 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، وبعرضهما على المجني عليه اتهمهما باحداث إصابتة وسرقته كرها عنه ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1084 لسنة 2015م


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