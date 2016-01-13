اليوم.. استكمال محاكمة محامى وربة منزل متهمين بالزنا بالهرم

تستكمل اليوم محكمة جنح الهرم جلسات محاكمة ربة منزل ومحام لاتهامهم فى قضية زنا.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين تعرفوا على بعضهم نظرا لصلة الجيرة التى تربطهم، حيث يملك المحام مكتب محامى بذات العقار السكنى الذى تقطن به ربة المنزل، وأن علاقتهم تطورت حتى دخلا فى علاقة غير شرعية ارتكبا خلالها فاحشة الزنا، وأنه فور علم الزوج بالواقعة حرر محضر ضد زوجته اتهمها فيه بالزنا.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على ربة المنزل والمحامى، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، فحرر محضر وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.