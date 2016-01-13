رئيس باريس: نواصل توزيع المساعدات الغذائية من القوات المسلحة على الفقراء

قال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن رئاسة المركز تواصل توزيع المساعدات الغذائية الواردة من القوات المسلحة لدعم فقراء المحافظة وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة حيث تم استلام 4 آلاف كرتونة غذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وأضاف عباس أن المساعدات الغذائية يتم توزيعها بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعى بالمركز وفقل للكشوف المعتمدة والتى تضم الفقراء والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة ومتضررى الكوارث والحالات الانسانية والمرضية وذلك فى اطار جهود القوات المسلحة لدعم الفقراء من اهالى المحافظة كاجراء متبع منذ عدة سنوات .