رئيس باريس: نواصل توزيع المساعدات الغذائية من القوات المسلحة على الفقراء

قال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن رئاسة المركز تواصل توزيع المساعدات الغذائية الواردة من القوات المسلحة لدعم فقراء المحافظة وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة حيث تم استلام 4 آلاف كرتونة غذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من أبناء المركز والقرى التابعة له.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عباس أن المساعدات الغذائية يتم توزيعها بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعى بالمركز وفقل للكشوف المعتمدة والتى تضم الفقراء والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة ومتضررى الكوارث والحالات الانسانية والمرضية وذلك فى اطار جهود القوات المسلحة لدعم الفقراء من اهالى المحافظة كاجراء متبع منذ عدة سنوات .