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اليوم.. بدأ امتحانات النقل منتصف العام بالبحر الأحمر

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اليوم.. بدأ امتحانات النقل منتصف العام بالبحر الأحمر اليوم.. بدأ امتحانات النقل منتصف العام بالبحر الأحمر
تبدأ اليوم الأربعاء بمحافظة البحر الأحمر، امتحان نصف العام بمدارس ومراحل النقل بالبحر الأحمر، ومن يقرر أن يؤدى 54710 ألف طالب وطالبة، موزعين على 192 مدرسة على مستوى الـ 7 إدارات التعليمية بالبحر الأحمر الامتحان اليوم.

وأكدت نورا كامل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المطابع السرية بمختلف الإدارات التعليمية انتهت من طباعة الأسئلة وتوزيعها وأوراق الإجابات على كل المدارس.

كما أكدت وكيل المديرية أن تم تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع كل الإدارات لمواجهة أية مشكلة.

وأضافت أن نحو 36018 طالبة وطالبة فى المرحلة الابتدائية يؤدون الامتحان غدا وكذلك امتحانات المرحلة الابتدائية، و10554 طالب بالمرحلة الإعدادية، و3189 بالمرحلة الثانوية، 4959 بالتعليم الفنى، مشيرًة إلى أنه تمت مراعاة أن تكون الأسئلة فى متناول جميع الطلاب والبعد عن الاسئلة السياسية أو التلميحات إلى فئة معينة.

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