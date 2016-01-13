ليلة حافلة بالطرب الأصيل و"دويتو" فني يجمع أصالة بعبادي الجوهر

شهد مسرح قاعة زعبيل في قاعة مركز دبي التجاري العالمي ليلة طربية بإمتياز جمعت نجوم الطرب العربي الأصيل وشخصيات فنية هامة في إطار الإحتفال بمهرجان دبي للتسوق يناير2016 وكان مساء امس الأول ( الاثنين ) قد جمع الفنان عبادي الجوهر والفنانة السورية أصالة نصري التي قدمت ألوان مختلفة من الغناء عبر لهجات عربية متعددة وتألقت بالغناء الخليجي بشكل ملفت من خلال تفاعل الجمهور الذي غصت الصالة به , الفنان العراقي وليد الشامي، الذي جمع بين الغناء والتلحين ألهب حماس الجمهور وقدم باقة من الأغاني بلهجات عربية مختلفة وتميز بالخليجي ويحظى وليد الشامي، بشعبية كبيرة بين الشباب العربي، وقوبل وجوده على المسرح بترحيب الجمهور وتفاعله مع الطرب العراقي على وقع أغنياته المعروفة مثل أغنية "أحبه كلش" و"مجنوني" وغيرها من الأغنيات. وتضمن الحفل مفاجئة من خلال الظهور الأول لنجيب المقبلي والحاصل على لقب "نجم الخليج" إثر مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب والنجوم على قناة دبي "نجم الخليج"، ما أشعل حماس الجمهور في ليلة مليئة بالطرب العربي الأصيل بمختلف اللهجات العربية. المقبلي قدم مجموعة من الأغاني الخليجية واليمنية وتبقى نجمة الحفل النجمة أصالة نصري التي اكتسحت المسرح بصوتها وحضورها المميز التي قدمت ما يرغب به الجمهور وما يحب وكان للنجم العبادي الذي مزج بين الغناء المنفرد أو بالمترافق مع العود باحترافية عالية، وأمتع الجمهور بأغنياته الجميلة مثل "حبك آخر آمالي" و"من عذابي"، و"عيونك" وغيرها من الأغنيات، مختتما السهرة بـ"دويتو" غنائي مع أصالة ميز هذا الموسم من مهرجان دبي للتسوق، ووسمه بمهرجان الطرب الذي يجمع عمالقة الطرب العربي على مسرح واحد.