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دنيا ايشين مرشحة للفوز بلقب ملكة جمال امازيغ المغرب لسنة 2966

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دنيا ايشين مرشحة للفوز بلقب ملكة جمال امازيغ المغرب لسنة 2966 دنيا ايشين مرشحة للفوز بلقب ملكة جمال امازيغ المغرب لسنة 2966

الثلاثاء 12-01-2016 20:44

تأهلت المتسابقة "دنيا إيشين" المنحدرة من قبيلة آيت بعمران في الجنوب المغربي، ضمن تسع فتيات حسناوات لنهائيات مسابقة ملكة جمال أمازيغ المغرب"ميس أمازيغ" في دورتها الثالثة والمقامة بالجامعة الدولية بأكادير يوم الجمعة 15 يناير (كانون الثاني ) 2016.

وتسعى دنيا ايشين ذات 22 سنة، والحاصلة على دبلوم تقني متخصص في الطبخ في حالة فوزها إلى التعريف بالامازيغية، وإبراز دور المرأة الامازيغية التي بمقدورها القيام بجميع الأدوار الحياتية.

وتقول دنيا في هذا الصدد: '' اللقب سيمكنني من تحقيق هدف طالما حلمت به وهو إنشاء جمعية الغرض منها تتمين التراث والتقاليد الأمازيغية العريقة والتعريف بها" .

يذكر أن مسابقة "ميس أمازيغ"، تهدف وفق جمعية "إشراقة أمل" التي تنظمها بتنسيق مع الجامعة الدولية بأكادير، إلى التعريف أكثر بالثقافة الأمازيغية، التي تختزن موروثا ثقافيا مهما، في علاقته بالمرأة الأمازيغية، وأيضا ابتكار شيء جديد في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2966، أو ما يعرف بـ "إيضْ إينّاير".

و من المنتظر أن تشارك المتوجة باللقب في عدة أعمال خيرية سيرعاها المنظمون عبر جمعية "إشراقة أمل" من خلال قافلة طبية "تيويزي" لفائدة سكان المداشر القاطنين في المناطق الجبلية، وعبر تنظيم الحملات الاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبلين، بالإضافة إلى الحملات التي تدعم التمدرس و تحارب الأمية بالمناطق النائية.

 

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