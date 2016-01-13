Hillary Clinton معجبة بمهارة Kim Kardashian في التصوير

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية المقبلة، Hillary Clinton، عن إعجابها الشديد بمهارات النجمة Kim Kardashian في مجال التصوير.



كلام Clinton التي تبلغ 68عاماً من العمر، سيردْ في حلقة من برنامج Ellen DeGeneres، حيث حلّت الوزيرة ضيفة عليها وكشفت عن رهبتها من سرّ إبداع Kim في التقاط الـ Selfies.



قالت Hillary Clinton في الحلقة إنها شعرت بالسعادة عندما التقت نجمة تلفزيون الواقع قبل أشهر من العام 2015 و طلبت منها الأخيرة إلتقاط Selfie مع زوجها Kanye West.



بكلامها عن Kim Kardashian، التي نشرت كتاباً قبل أشهر تحت عنوان Selfish، أضافت Clinton: "أولا وقبل كل شيء، كانت لطيفة جداً، وبطبيعة الحال عندما قالت لي: هل نستطيع التقاط Selfie؟"، قلت بجواب واضح: "مرحبا، طبعاً".



وتابعت الوزيرة الأمريكية السابقة في الحلقة أنها لم ترَ قط مثل هذه الحرفية في أي مكان آخر. وأضافت أنها تسحب عادة هاتفها لالتقاط الصور فتصطدم بالأضواء والمصابيح الكهربائية الصغيرة على طول الطريق. لكن هاتف Kim Kardashian يجعل أي شخص يبدو أفضل، وأنها معجبة جداً بهذا الهاتف، حتى أنها قامت بالبحث عن هاتف مماثل ولم تنجح في الأمر.



من دون شك أن Selfie نجمة تلفزيون الواقع ومرشحة الحزب الديمقراطي قد تسبّب بضجة كبيرة عندما نشرته Kim على إنستقرام بعد لقائهما في أغسطس/ آب الفائت، حيث حصد أكثر من 970 ألف إعجاب، خصوصاً بعد تعليق Kim على الصورة قائلة: "كانت Hillary Clinton سعيدة ومبتسمة للغاية أثناء التقاطي الـ Selfie معها خلال حضورنا إحدى حملاتها الإنتخابية لجمع التبرّعات في لوس أنجلوس".

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