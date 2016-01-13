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تكريم سمير صبري بحضور الفنانين ونجوى فؤاد تكشف كيف تدخّل في طلاقها

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الثلاثاء 12-01-2016 20:47

كرّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان سمير صبري بحضور كل من الفنانات ليلى علوي ونبيلة عبيد وسميرة عبد العزيز والمخرج محمد عبد العزيز ونجوى فؤاد والمخرج أمير رمسيس والإعلامية بوسي شلبي.

بدأت الندوة بعرض أفيشات أفلام الفنان سمير صبري وفيلم تسجيلي عن مشواره الفني الطويل، وأدارت الندوة الناقدة ناهد صلاح.

سمير قال خلال اللقاء إنّ هذا التكريم يعد الأكبر والأهم له على مدار مشواره، كما تحدّث عن وجود عراقيل وأزمات قابلته في حياته الفنية، وأن حياة الممثل ليست سهلة ومرفهة كما يراها الآخرون من بعيد.

وتطرّقت الفنانة ليلى علوي للحديث عن سمير صبري إنسانياً، ووصفته بالفنان الذي يقف بكل قوة في أزمات زملائه كما تحدثت عن عملهما معا في فيلم"جحيم تحت الماء".

أما الاعلامية بوسي شلبي فقالت إنها تنظر إلى سمير صبري على أنه مثلاً أعلى لها تقتدي به في أخلاقه الفنية والإنسانية، موضحة أنها كانت تشاهده مع الإعلامية أحلام شلبي شقيقتها في برنامج "هذا المساء"، وتمنت أن تقدم هذا البرنامج في يوم من الأيام.

أما الفنانة نجوى فؤاد فقالت إن سمير صبري صديق مخلص ومحترم ويحب زملاءه ويساعد الجميع، وتذكرت موقفاً جمعها به عندما حصلت على ورقة طلاقها غيابياً وفي نفس اللحظة فوجئت بسمير صبري يدخل شقتها ويقولها :"يلا إضحكي وإفرحي إنتي معانا في فيلم "السلخانة".

 

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