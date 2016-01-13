شاروخان يعترف بفشل Dilwale في الهند ونجاحه خارجاً

على الرغم من أن فيلم Dilwale قد حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر في أيام عرضه الأولى، إلا أن نجم بوليوود شاروخان ليس مرتاحاً لهذه النتيجة واعترف بخيبة أمله في الفيلم الذي يقوم ببطولته.



وأوضح شاروخان أنه يشعر بالحزن لأن فيلمه الجديد لم يحقق النجاح المتوقع في شباك التذاكر الهندي، إلا أنه سعيد بما حققه الفيلم خارجه مثل ألمانيا والنمسا.



وأضاف شاروخان: "إنه أمر رائع أن تصل الأفلام الهندية الى دول بعيدة، فهذا يعنى أن هناك فرصاً كبيرة للسينما الهندية في الخارج."

ربما مواجهة فيلم Dilwale للإحتجاجات في ولايات هندية عدة بسبب التعصّب الديني، والدعوات لمقاطعة الفيلم ولوقفات إحتجاجية أمام صالات السينما التي ستعرضه، بالإضافة الى منع روّادها من الدخول بالقوة، كلها عكست سلباً على إيرادات الفيلم وأتت النتيجة عكس ما توقعها أبطاله والشركة المنتجة.



وكان قد بدأ عرض فيلم Dilwale قبل موسم الأعياد في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وهو من نوع الكوميديا الرومانسية، تميّزت بعودة شاروخان والنجمة كاجول للتمثيل معاً بعد وقت طويل من الغياب.

شاروخان و كاجول يترجمان قصة Dilwale الرومانسية برقصة ساحرة